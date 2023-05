Festival de Arte e Gastronomia de Araucária começa a cadastrar estabelecimentos participantes

O Festival de Arte e Gastronomia de Araucária, produzido pelo Centro Cultural Casa Eliseu Voronkoff, chega a sua 6ª edição em 2023. O evento, que acontecerá de 21 de junho a 30 de julho, reunirá estabelecimentos que serão desafiados a criar um prato com ingredientes que façam alusão a cultura e a gastronomia da cidade, como broa, queijo colonial, ricota, crem, linguiça colonial, salsichão, chouriço, gasosa, pinhão, cerveja artesanal, torresmo, batata, repolho, morango, amora, pêssego ou outros itens típicos da região.

O festival também incentiva a participação de artistas locais que costumam tocar e cantar em bares e restaurantes e também exposições e performances de dança, teatro e até a exibição de obras de audiovisual produzidas por agentes locais. A ideia dos organizadores esse ano é ampliar o alcance do evento, atraindo turistas para que conheçam a produção artística e gastronômica de Araucária.

Os pratos são servidos durante um mês e os clientes podem votar na melhor receita, que receberá um selo de prato vencedor do evento, escolhido por votação popular. A novidade para esse ano é a criação de um “selo técnico”, onde uma comissão fará a análise técnica de cada prato do cardápio do Festival.

Cadastramento

O cadastramento para estabelecimentos de Araucária que queiram participar do evento já está aberto. Os interessados terão que pagar uma taxa de participação no valor de R$400,00, em duas parcelas, e também serão os responsáveis pela contratação dos artistas. Nessa 6ª edição a Casa Eliseu Voronkoff pretende ampliar a quantidade de linguagens artísticas, criando outras formas de participação e também outras formas de remuneração para os agentes culturais.

Por ser um evento independente, o festival é realizado pela união de forças dos estabelecimentos de Araucária e busca patrocínio nas empresas da cidade. Nas edições anteriores o projeto foi patrocinado pela empresa Berneck, que demonstrou grande interesse em colaborar para o crescimento do comércio local. Nessa primeira fase de produção a Casa Eliseu Voronkoff está também em busca de empresas que tenham interesse em patrocinar e apoiar o evento.

Cronograma

15/05 a 21/05 – contato com os empresários/empreendedores

22/06, às 19h – reunião com empresários/empreendedores

23/05 a 04/06 – chamamento para artistas interessados em realizar as apresentações, intervenções e exposições (inscrição on line)

05 e 06/06 – curadoria, definição da programação e dos pratos, juntamente com os proprietários dos estabelecimentos

07 a 11 /06 – registro dos pratos

12/06 – divulgação das apresentações, intervenções e exposições selecionadas e suas respectivas datas e horários de apresentação

13/06 a 15/06 – criação e elaboração do material gráfico

21/06 a 23/07 – realização do Festival, acompanhamento e auxílio às apresentações, intervenções e exposições

04 e 29/07 – apuração dos formulários de avaliação

30/07 – festa de encerramento e divulgação das receitas vencedoras e dos respectivos estabelecimentos e entrega dos selos destaques e dos certificados do Festival

Para informações e cadastramento de estabelecimentos acesse o link: https://forms.gle/ztvNAtiRh3idJttF9, entre em contato pelo fone: (41) 3031 5355 e whatsapp: (41) 99850 6246, ou ainda pelo Instagram @festivaldearteegastronomia e Facebook “VI Festival de Arte e Gastronomia de Araucária”.

Edição n. 1363