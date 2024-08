Festival de Arte e Gastronomia de Araucária vai só até domingo (04)

Você que ainda não aproveitou as atrações gastronômicas e culturais do Festival de Arte e Gastronomia de Araucária, não sabe o que está perdendo. O festival está chegando ao fim, termina no próximo domingo, 04 de agosto, e vem proporcionando ao público a degustação de pratos deliciosos e belíssimas apresentações de artistas locais.

Nesta sétima edição, são oito estabelecimentos participantes, os quais criaram um prato especialmente para o festival. E entre as atrações artísticas estão exposições, textos literários e apresentações de diferentes estilos musicais.

Segundo a organização do evento, até o momento, já foram comercializados mais de 1.000 pratos, que variam de pierogui a carne de onça. “O festival é uma oportunidade para conhecer a arte e a gastronomia da cidade vizinha à capital. Aproveitem os últimos dias!”, convidam os organizadores.

Atrações culturais:

Sexta-feira (02/08)

20h: Marquinhos Prado na Pizza Hot Petiscaria

20h30: Thiago de Sousa na Kilden Bier

A partir de 20h30: Noelle Porto (caricaturas) na Kilden Bier

Sábado (03/08)

20h30: Folk You na Kilden Bier

Até 04 de agosto

Exposição Vermelhinha, de Maria Jheovanna na Yes Burger Now

Exposição As Revistas Que Não Li, de Gilmara Ribeiro na Rookie Hamburgueria

Textos de Marlene Gonçalves, Cláudio Luciano Ornellas e Cindy de Carlos no Recanto do Vô Chico, Armazém 39, Pizzaria Doney e Brejas e Birras Pub

Receitas concorrentes:

Yes Burger Now

Sopa de Batatas com Broa de Centeio – deliciosa sopa quente de batatas, bacon e calabresa, acompanhado de tradicional broa de centeio, feita em Araucária, temperada com alho, sal, leve pitada de pimenta e muito amor. Servido de segunda a sábado. Endereço: Rua Manoel Ribas, 446 – Centro, telefone (41) 99555-8800.

Brejas e Birras

Risoto Cremoso de Linguiça Colonial – risoto de linguiça colonial com tomate brunoise, molho branco e queijo colonial ralado. Acompanha uma taça de vinho. Servido de terça a domingo das 11h às 14h30 e das 18h às 23h. Endereço: Av. Archelau de Almeida Torres, 119 – Centro, telefone (41) 3797-2385.

Rookie Hamburgueria

Rookie Festival – pão crocante, hamburguer de 150g, lombo suíno defumado e desfiado com temperos regionais, cebola crispy e barbecue. Servido de segunda a sábado. Endereço: Av. Archelau de Almeida Torres, 307 – Centro, telefone (41) 99593-9383.

Armazém 39

Pierogue Colonial – pierogue de ricota ao molho de linguiça colonial e pinhão. Servido de segunda a sábado, das 11h30 às 14h, sextas e sábados, das 19h às 22h30 horas. Endereço: R. Gabriel Campanholo – Estação, telefone (41) 99877-3450.

Recanto Vô Chico

Chuleta com Polenta e Queijo Colonial – chuleta com tempero caseiro, acompanha polenta com queijo colonial, farofa de carne de soja e linguiça colonial, salada de alface e tomate. Servido aos sábados e domingos (almoço). Endereço: R. Dr. Guilherme da Mota Corrêa, 251 – Centro, telefone (41) 99104-6968.

Pizzaria do Ney

Pizza de Carne Seca com Pinhão – molho, mussarela, carne seca, cream cheese, pinhão cozido e orégano. Servido de segunda a segunda. Endereço: R. das Flores, 543 – Campina da Barra, telefone (41) 99593-9063.

Pizza Hot Petiscaria

Pizza Pinhão e Bacon – massa, molho, mussarela, pinhão, bacon, ricota e azeitonas. Servido de segunda a segunda. Endereço: R. Pedro Druszcz, 465 – Centro, telefone (41) 3642-8100.

Kilden Bier

Onça Viking – Deliciosa carne bovina de primeira com temperos e especiarias, doses generosas de cebola e cebolinha, tudo isso servido com broa de centeio araucariense. Servida nas sextas e sábados. Endereço: R. Zdenko Gayer, 11 – Fazenda Velha, telefone (41) 98433-6378.

A produção do Festival de Arte e Gastronomia de Araucária é do Centro Cultural Casa Eliseu Voronkoff, com o apoio da Berneck e da Kilden Bier. Siga a página do evento no Instagram @festivaldearteegastronomia. Mais informações podem ser obtidas na Casa Eliseu Voronkoff, pelos fones (41) 3031-5355 e (41) 99850-6246.