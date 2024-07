Festival de Arte e Gastronomia entra na terceira semana e ainda reserva muitas atrações

O VII Festival de Arte e Gastronomia de Araucária chega em sua terceira semana, com muitas atrações culturais e comida boa espalhados pela cidade. São oito estabelecimentos participantes, com receitas criadas exclusivamente para o evento e alguns deles já venderam mais de cem pratos. São receitas que lembram tradições culinárias da cidade, trazendo em suas composições ingredientes como linguiças e queijos coloniais, pinhão, batata e carne crua. A criatividade é um dos temperos principais do Festival para quem não provou, ainda dá tempo!

Até o dia 04 de agosto o público pode prestigiar a gastronomia e o trabalho de artistas locais, com uma programação diversa, e ainda, votar colaborando para a escolha da melhor receita da edição de 2024. Vale lembrar que todos os pratos têm o preço único de R$34,99 cada.

A produção do Festival é do Centro Cultural Casa Eliseu Voronkoff, com o apoio da Berneck e da Kilden Bier. Siga a página do evento no Instagram @festivaldearteegastronomia.

Programação da semana

Sexta-feira (19/07), às 20h

Jonas & Joel – Armazém 39

Vatson Mattos – Hot Pizzaria Sábado (20/07), às 20h

André Gardini – Pizzaria do Ney

Carneiro & Joãozinho – Armazém 39

Aurélio Carvalho – Kilden Bier Exposições até 04/08

Vermelhinha, de Maria Jheovanna – Yes Burger Now

As Revistas Que Não Li – Rookie Hamburgueria Textos de Cláudio Luciano Ornellas – Brejas e Birras Pub

Textos de Marlene de Fátima Gonçalves e Cindy de Carlos

Recanto do Vô Chico

Receitas concorrentes

Yes Burger Now – “Sopa de Batatas com Broa de Centeio”

(Rua Manoel Ribas, 446 – Centro, telefone (41) 99555-8800); Brejas e Birras – “Risoto Cremoso de Linguiça Colonial”

(Av. Archelau de Almeida Torres, 119 – Centro, telefone (41) 3797-2385); Rookie Hamburgueria – “Rookie Festival”

(Av. Archelau de Almeida Tôrres, 307 – Centro, telefone (41) 99593-9383); Armazém 39 – “Pierogue Colonial”

(R. Gabriel Campanholo – Estação, telefone (41) 99877-3450). Recanto Vô Chico – “Chuleta com polenta e queijo colonial”

(R. Dr. Guilherme da Mota Corrêa, 251 – Centro, telefone (41) 99104-6968); Pizzaria Doney – “Pizza de carne seca com pinhão”

(R. das Flores, 543 – Campina da Barra, telefone (41) 99593-9063); Pizza Hot Petiscaria – “Pizza Pinhão e Bacon”

(R. Pedro Druszcz, 465 – Centro, telefone (41) 3642-8100); Kilden Bier – “Onça Viking”

(R. Zdenko Gayer, 11 – Fazenda Velha, telefone (41) 98433-6378).

Edição n.º 1424