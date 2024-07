Festival de Artes e Gastronomia entra na quarta semana com muito mais atrações

O Festival de Artes e Gastronomia de Araucária chega a sua quarta semana, confirmando que a valorização das singularidades regionais movimenta o comércio e o turismo. Já foram vendidos mais de 500 pratos das receitas exclusivas criadas para o evento. Os estabelecimentos participantes colocaram a criatividade em criações que rememoram os sabores do passado com uma pitada de contemporaneidade.

O público é quem elege a melhor receita e as enquetes ficam disponíveis para votação, no Instagram do Festival, até 04 de agosto. O prato melhor avaliado recebe o selo Jurandir Bueno Junior de melhor criação da edição.

A programação artística da semana também traz novidades, como a cantora de música sertaneja Paulla Lopes, que estará na Kilden Bier, e a banda autoral Insecta, que promete muito grunge abalando as estruturas do Brejas e Birras Pub.