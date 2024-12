Festival de Ginástica Rítmica será nos dias 5 e 6 de dezembro no Parque Cachoeira

O Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, será palco de um evento espetacular, protagonizado pelas ginastas da SMEL – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. As turmas baby, iniciante, intermediário e equipe de treinamento prometem encantar o público com as apresentações que farão durante o Mary Poppins – Festival de Ginástica Rítmica, que acontecerá nos dias 5 e 6 de dezembro, com início às 19h30.

O festival é realizado sempre no mês de dezembro para encerrar as atividades da modalidade durante o ano. “O primeiro passo é sempre escolher o tema, que este ano será Mary Poppins, depois planejamos as músicas, os figurinos e as coreografias e montamos as apresentações”, conta a treinadora Gabriela Magalhães.

O evento terá entrada gratuita e toda a população está convidada a prestigiar as ginastas de Araucária.