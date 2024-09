Festival Escolar de Curta Metragem premiará vencedores no dia 30 de setembro

O Feecum – Festival Escolar de Curta Metragem organizado pela Senhores Furtados Produções Artísticas, por meio da Lei Paulo Gustavo, está perto de conhecer seus vencedores. Dez colégios da rede estadual de ensino foram selecionados e passaram por uma série de preparações, até chegarem à produção dos vídeos. São eles: Colégio Estadual Fazenda Velha, Colégio Estadual Cívico Militar Dias da Rocha, Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski, Colégio Estadual Professora Agalvira Bittencourt Pinto – EFM, Colégio Estadual Professor Elzeário Pitz, Colégio Estadual de Campo Ana Maria V. Kava, CEC Joana Gurski – EFM e Colégio Estadual Professor João Nerli da Cruz.

Os colégios escolhidos, envolvendo alunos do ensino médio e professores orientadores, participaram do curso de formação básica “Cinema para iniciantes”, ministrado pelos cineastas Betinho Celanex e Mano Cappo. Em seguida, os alunos foram liberados para a produção dos curtas, sob a orientação dos professores responsáveis. “Montamos um grupo para trocas de ideias e mudamos um pouco o cronograma a pedido das equipes. Nesta quarta-feira (25/09), encerrou a prazo para que enviassem os filmes para a produção do Festival, que premiará as três melhores produções”, disse a produtora cultural Débora Olescki, responsável pelo projeto.

Edição n.º 1434.