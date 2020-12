Festival Gastronômico Delivery está superando as expectativas

Compartilhe esta notícia

Foto: freepik

O Festival Gastronômico Delivery de Araucária está superando as expectativas dos organizadores. O evento teve início no dia 4 de dezembro, e segue até o próximo dia 20, com a participação de 38 estabelecimentos. Eles encararam o desafio de criar pratos diferenciados exclusivamente para o festival, no preço estipulado entre R$ 20,00 a R$ 50,00 e deram um show de criatividade. “O evento foi pioneiro em desenvolver um festival gastronômico em formato delivery. O cliente compra diretamente com os estabelecimentos participantes, pede o prato do festival e recebe e consome no conforto do seu lar. Ele ainda pode retirar no balcão ou comer no próprio estabelecimento, se assim preferir”, explica Gabriela Feitosa, especialista em Marketing e uma das idealizadoras do evento e sócia da Lados Consultoria.

Segundo ela, muitos desafios foram encontrados, pois toda inovação traz suas dificuldades, principalmente quando se fala em um evento sem local físico, com divulgação online. “É diferente de tudo que Araucária já teve, porém, tivemos apoio de vários influencers, patrocinadores e os próprios estabelecimentos, que acreditaram nas causas levantadas pela iniciativa”, comentou Gabriela. Ainda de acordo com ela, o festival teve como objetivo mostrar para a cidade que existe vários bons locais de gastronomia e que os estabelecimentos podem ser unidos sem aquela rivalidade de concorrentes, por um bem comum, que é incrementar a economia local.

Incremento nas vendas

Os estabelecimentos também estão arrecadando R$ 1,00 por prato exclusivo vendido durante o festival. O cliente ao comprar também concorre a prêmios, como um celular Xiaomi, uma bolsa de 50% da Unifacear EAD e 10 vales compras de R$50,00 entre os estabelecimentos participantes. Até este momento, os empresários já perceberam uma melhora de 75% nas vendas, conforme pesquisa realizada pelos organizadores. A empreendedora Denise, proprietária da Denihambúrguer, disse que as vendas dela no primeiro final de semana do evento mais que dobraram. “Fiquei muito feliz com o resultado, já que estou iniciando nessa área”.

Ilton Valim, proprietário da Valim Pizzaria, relatou que criou uma porção para o festival e o sucesso foi tão grande que ele com certeza irá manter o produto no cardápio “Estou muito satisfeito com o resultado, por ser um evento inovador para nossa cidade”. Assim também aconteceu com o Boteko do Tico, já conhecido na cidade, também participante do evento, que viu a possibilidade de ter um novo produto no cardápio e fortalecer a marca em um momento tão difícil que todos atravessam com a crise Covid-19. A Bruna, proprietária da Brigadeiria Chic, também aderiu a ideia do festival. “Fortalecer a marca e estar no dia a dia dos clientes faz toda diferença”, frisou. A empresária Fernanda, proprietária da Gourmeteria Fernanda Laroca, aproveitou o evento para lançar novos produtos de alto padrão da gastronomia na cidade, para buscar novos clientes e lançar novos canais de vendas. “Foi uma oportunidade única de ganhar novos clientes, fazer network e faturar muito mais, em um ano que foi difícil para os empreendedores”, pontuou.

“Na Lados Consultoria, acreditamos que ideias são importantes, porém, sem gestão e planejamento não há bons resultados. Os empresários precisam ter um olhar analítico do negócio, pois estar atentos aos detalhes faz a diferença no sucesso ou não do empreendimento, ainda mais nessa nova era digital”, disse Jason Rodrigues, administrador e sócio da empresa.

Serviço

Lembrando que você ainda tem até o dia 20 de dezembro para conhecer os pratos e estabelecimentos participantes, concorrer a prêmios exclusivos e ainda contribuir com uma causa social. Para conhecer todos os estabelecimentos você pode acessar o site www.festivaldeliverypr.com.br ou através da página no Instagram @festivaldelivery.araucaria

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1243 – 17/12/2020