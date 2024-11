Festival Gralhada começa neste final de semana com muitas atrações culturais

Nos próximos dois finais de semana – dias 23 e 24/11 e 30/11 e 01/12, acontecerá a quinta edição do Festival Gralhada, promovido pela Associação Juventude Araucariense (AJA), que está se consolidando como espaço importante no desenvolvimento da cena cultural do Município. O evento acontece na Praça São Vicente de Paulo, ao lado do Teatro da Praça, e contará com apresentações musicais, teatrais, de dança e exposições artísticas, além de espaços destinados à compra de alimentos e bebidas.

A presidente da AJA, Jeane Islena Vasilewski, fala sobre a temática dessa edição: “este Gralhada busca homenagear as juventudes de décadas anteriores que foram importantes para o desenvolvimento cultural e artístico de Araucária. Temos um respeito muito grande por eles, que pavimentaram o caminho para chegarmos até aqui, que movimentaram a cena de uma forma semelhante ao que fazemos hoje, sendo referências para nós”.

Nos dois finais de semana, o Gralhada contará, por dia, com mais de 15 artistas independentes do cenário local, que farão apresentações dos mais variados gêneros e estilos.

Serviço

O Festival Gralhada V acontece na Praça São Vicente de Paulo, localizada na rua São Vicente de Paulo, 1091 – Centro. Nos quatro dias, as apresentações acontecem das 15h às 22h. Para mais informações acesse o Instagram da AJA @juventudearaucariense.

Edição n.º 1442.