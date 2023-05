Festival Gralhada terá segunda edição no final de semana

Buscando promover a cultura regional, a Associação Juventude Araucariense (AJA) promoverá no próximo final de semana, dias 27 e 28 de maio, a 2ª edição do Festival Gralhada. O evento acontece na Praça São Vicente de Paulo, ao lado do Teatro da Praça, e terá entrada gratuita. O público poderá acompanhar apresentações musicais, teatrais e exposições artísticas. O festival também contará com espaços para a compra de alimentos e bebidas.

Rodolfo, integrante da banda convidada Cavalo Baio e os Pinho, comenta sobre a oportunidade de se apresentar para um novo público e as expectativas para o evento. “Estamos felizes em mostrar nosso trabalho para um público mais jovem que ainda não conhece nosso som. A gente vai tocar um compilado de músicas próprias, tanto as mais antigas, que gravamos em 2014, até as mais atuais, do último álbum de 2021. Esperamos ver todo mundo lá curtindo um punk rock com sabor de pinhão sapecado”, declara.

O Gralhada vai acontecer em dois finais de semana, o próximo será nos dias 3 e 4 de junho, sempre no horário das 14h às 20h. Em média, por dia serão oito artistas independentes do cenário local que farão apresentações dos mais variados gêneros e estilos.

A presidente da AJA, Jeane Islena Vasilewski, reforça o propósito desse projeto: “O Festival Gralhada é uma ação que promovemos com dois objetivos bem claros, democratizar o acesso de todos a cultura, por isso as apresentações são feitas em praça aberta e de forma gratuita, e a valorização dos artistas locais dando palco para as suas apresentações e vitrine para suas obras. Reforço o convite para que todos venham prestigiar a cultura araucariense em suas mais diversas formas e expressões”.

A primeira edição do Festival Gralhada reuniu um público expressivo.

Contatos poderão ser feitos via Direct no perfil da AJA no Instagram @juventudearaucariense ou pelo WhatsApp: (41) 99547-9325 (Jhoni). Para mais informações siga o Instagram da AJA Festival Gralhada. O endereço da praça onde ocorre o evento é rua São Vicente de Paulo, 1091 – Centro.

Edição n. 1364