O Ginásio Joval de Paula Souza foi palco de um super evento de capoeira no domingo, 17 de agosto. O Festival Municipal de Capoeira, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), reuniu cerca de 260 atletas. O objetivo do evento foi fortalecer a interação entre os alunos de capoeira do município e estimular o espírito esportivo.

Durante toda a tarde foram realizadas várias disputas, envolvendo categorias a partir dos 5 anos de idade, incluindo desde os iniciantes até a 7ª graduação. Os vencedores receberam medalhas.

Além dos alunos atendidos pela SMEL, o festival contou com a presença de capoeiristas de diferentes regiões da cidade e de outros centros de treinamento parceiros, ampliando ainda mais o alcance e a integração entre os praticantes. Pais e familiares também acompanharam de perto as apresentações.

Para Lurielly Sá, professora de capoeira da SMEL, o evento vai além da competição. “Mais do que premiar, buscamos motivar os atletas e proporcionar um momento de confraternização, o festival é também uma oportunidade para que iniciantes vivenciem a experiência de uma competição, muitas vezes pela primeira vez”, destacou.

Festival Municipal de Capoeira movimentou Araucária no domingo (17)
Foto: Thaise Oliveira

Atualmente, as turmas de capoeira oferecidas pela SMEL contam com 85 alunos nos núcleos do Joval, Planalto, Tupy e CEU. Novas vagas, quando disponíveis, são divulgadas pelo Instagram @esportearaucaria. Dúvidas podem ser esclarecidas com a SMEL pelo telefone 3614-7900.