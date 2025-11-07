O Festival Municipal de Jiu-jitsu 2025 vai mostrar toda a técnica dos atletas de Araucária nos tatames. O evento acontece no domingo (09/11), a partir das 13h30, no Ginásio Joval de Paula Souza e reunirá alunos da Secretaria de Esporte e Lazer e dos projetos de Jiu-jitsu nas escolas.


Segundo a SMEL, será um dia especial de integração, aprendizado e espírito esportivo entre os participantes. “Venha prestigiar esse grande evento e apoiar nossos jovens talentos do jiu-jitsu”, convida a organização.