Festival Por Mais Capoeira 2025 começa e a programação está repleta de atrações

Apresentações, roda e gravação ao vivo de musicalidade, vivências, cultura popular, Ginga Mulher e várias outras atrações fazem parte da programação do Festival Por Mais Capoeira 2025, que começou na quarta-feira (05) e segue até domingo (09). No primeiro dia o evento contou com vivência infantil e roda, comandadas pelo Mestre Lagartixa, além da comemoração de aniversário do Mestre Canarinho, da Escola e Centro de Treinamento Capoeira Show.

“Estão chegando para este festival profissionais que trabalham e vivem de capoeira de vários estados brasileiros, e que na atualidade são referência no que fazem. É por isso que o evento já ganhou notoriedade e reconhecimento no Brasil”, afirma o Mestre Canarinho.

Segundo ele, a capoeira é rica em contexto histórico, cultura popular, e também nas áreas filosófica e fisiológica, e o festival abrange tudo isso. “Teremos treinamentos, oficinas e vivências de capoeira Angola, capoeira contemporânea, capoeira para crianças, musicalidade, ritmos e muito samba de roda e jongo nesses dias”, cita.

Canarinho lembra ainda que o festival abrange todos os gêneros, exemplo disso é o Ginga Mulher, que enfatiza e exalta a participação feminina. “Importante ressaltar ainda a nossa Semana Municipal da Capoeira, que envolve visitas em escolas, colégios e no Instituto Schnnor, levando convidados mestres para fomentar a cultura em nosso município”, disse.

PROGRAMAÇÃO

Na quinta-feira (06) o Mestre Baiano e o formando Clone comandam a Vivência com Musicalidade e Roda na Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha, a partir das 19h30. Na sexta-feira (07), acontece a Roda com gravação ao vivo de Musicalidade com o DJ Capueira, Mestre Pernalonga, Mestre Deivid e Contramestre Barata. As atividades deste dia acontecem a partir das 19h, na Escola e Centro de Treinamento, que fica na rua Pedro Burkowski, 932, bairro Costeira.

No sábado (08), a partir das 9h, o Festival ocupará o Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, com Vivência e Roda, comandadas pelos Mestres Xandinho e Lito. No período da tarde, das 14h às 17h será vez do tradicional Ginga Mulher. O evento será na Chácara Por do Sol, na Rua Luiz Stigar, e contará com a presença da contramestra Bailarina, do Ceará. Ainda no sábado, após às 17h, na Chácara Por do Sol, acontece um café de confraternização e Jongo com o Mestre Messias (RJ), e na sequência o DJ Capuera, Mestre Xandinho e Mestre Messias comandam uma Roda e samba com os convidados.

No último dia do festival, domingo (09) pela manhã, as atividades retornam para o CT Capoeira Show, com o “Papoeira”. No período da tarde o evento segue no campo do Parque Cachoeira, com várias apresentações e a cerimônia de encerramento. Os organizadores avisam que se chover neste dia, o evento será transferido para o CT do Costeira.

O Festival Por Mais Capoeira é um projeto aprovado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e conta com o apoio da Prefeitura Municipal.

Edição n.º 1455.