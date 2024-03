Festival Por Mais Capoeira e Formatura foi sucesso de público

Entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, um super evento de capoeira movimentou Araucária. Foi a edição 2024 do Festival Por Mais Capoeira e Formatura, organizado pela Escola Capoeira Show e viabilizado pela Prefeitura Municipal, com recursos garantidos por meio da lei federal Paulo Gustavo. O evento também contou com o apoio do Instituto Schnorr e de comerciantes locais e o patrocínio da Itaipu Binacional.

Durante uma semana, diversas atividades foram realizadas em diferentes locais do Município, como a sede da escola de capoeira, colégios, barracão do Instituto Schnorr, ginásio do Parque Cachoeira e Praça da Bíblia. Para o Mestre Canarinho, que comanda a Escola Capoeira Show, o festival superou todas as expectativas. “Sinceramente eu não esperava atrair tanto público. Não fizemos uma divulgação como gostaríamos, devido à nossa limitação de espaço, ainda assim atingimos um público expressivo. Recebemos mais de 50 Mestres convidados, vindos de 10 estados brasileiros e também tivemos a formatura da Lurielly Joaninha, Gabrielle Lagartixa e William Besourinho, na Graduação de Verde Amarela e Azul”, comentou.

Canarinho reforçou que desde que a sua formatura como Mestre de Capoeira foi anunciada, em 2023, havia uma grande expectativa em torno dessa edição do festival. “O evento tomou essa grande proporção devido ao trabalho que realizo a muitos anos no município. Tudo começou com um estágio na Prefeitura, em 2001, na época na Secretaria de Promoção Social. Depois fui para a SMEL, onde fiquei por três gestões. Sempre procurei conduzir meu trabalho com muita seriedade, dedicação e amor, e essa receitinha básica nunca falha”, declarou.

Ele citou ainda que a agenda da Escola Capoeira Show promete mais atividades para este ano. “Teremos as seletivas internas para montar a Equipe de Araucária que disputará as competições e ainda a graduação dos alunos no final do ano”, disse o Mestre.

