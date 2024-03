Festival Por Mais Capoeira e Formatura já começou e vai até o dia 4 de março

Muita ginga e alegria é tudo que o público poderá esperar da edição 2024 do Festival Por Mais Capoeira e Formatura, que começou nesta quarta-feira (28/02) e segue até segunda-feira (04/03). Organizado pela Escola Capoeira Show Araucária, o festival foi viabilizado pela Prefeitura de Araucária, com recursos garantidos por meio da Lei Paulo Gustavo, criada pelo Governo Federal. O evento conta ainda com o apoio do Instituto Schnorr e de comerciantes locais e patrocínio da Itaipu Binacional.

O evento é totalmente gratuito e vai oferecer diversas atividades, em diferentes locais do Município, entre eles a própria sede da escola de capoeira, colégios, barracão do Instituto Schnorr, ginásio do Parque Cachoeira e Praça da Bíblia. “Durante uma semana teremos oficinas, palestras, apresentações, show de acrobacias e saltos, vivências, rodas, formaturas e muita cultura popular”, convida o Mestre Canarinho.

Na abertura desta quarta-feira (28/02) aconteceram aulas preparatórias com as crianças, ajustes e afinações, no CT Capoeira Show, no bairro Campina da Barra. Nesta quinta-feira (29/02) serão realizadas vivências na Praça da Bíblia, às 19h30, com oficinas e roda de capoeira. Na sexta-feira (01/03), das 13h30 às 15h30, o Instituto Schnorr será palco de novas vivências, e a partir das 19h, tem palestra e solenidade de certificação dos formandos e de Mestre de Araucária, também no Instituto Schnorr, no bairro Campina da Barra.

No sábado (02/03) o festival contará com vivência e roda de capoeira às 10h, no Ginásio Joval de Paula Souza; às 13h30 tem roda e gravação ao vivo também no Ginásio Joval, e a partir das 19h acontecem apresentações e graduações, no Instituto Scnhorr.

No domingo (03/03), das 13h30 às 18h, haverá o tradicional evento Ginga Mulher, no Ginásio Joval de Paula Souza e depois o encerramento do festival, com roda e samba. Na segunda-feira (04/03) acontecem as rodas de encerramento na Escola e Centro de Treinamento Capoeira Show: às 18h30 com o grupo infantil e às 20h10 a roda será com os grupos dos adultos e graduados.

Mais informações sobre o festival poderão ser obtidas nas redes sociais @contramestre_canarinho, @capoeiramovies e @geraçãoarteeraça