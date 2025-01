FGM Clínica da Saúde e Trabalho oferece serviços focados na Medicina e Segurança do Trabalho

A FGM Clínica da Saúde e Trabalho foi criada em 2018 através de uma parceria entre o Dr. Geraldo Celso Rocha, médico do trabalho com mais de 35 anos de experiência e Fanny Solange Busato, psicóloga especialista em gestão de pessoas e saúde ocupacional, com mais de 30 anos de atuação em empresas renomadas. Juntos, eles formaram a empresa com o objetivo de oferecer soluções completas e de alta qualidade nas áreas de saúde e segurança no trabalho, visando garantir a sustentabilidade das empresas atendidas.

A FGM se destaca por fornecer serviços de excelência, com foco na Medicina do Trabalho e Segurança do Trabalho. Entre os principais serviços oferecidos, estão a realização de exames ocupacionais e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), além de laudos técnicos como o LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho), o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). A empresa também é especializada em treinamentos, eventos relacionados ao E-Social, especialmente em Saúde e Segurança no Trabalho (SST), e perícias judiciais.

Com uma equipe altamente qualificada e comprometida com a conformidade legal e técnica, a FGM garante que todas as demandas de seus clientes sejam atendidas com precisão, oferecendo orientações técnicas especializadas e soluções que asseguram um ambiente de trabalho seguro e saudável.

Serviço

A FGM Clínica da Saúde e Trabalho está localizada na rua Dr. Vital Brasil, 890, no bairro Estação, e você pode entrar em contato através do telefone (41) 3031-6299 ou (41) 99988-6299.

