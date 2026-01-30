Um acidente envolvendo uma motocicleta e um fio de telecomunicação solto deixou duas pessoas feridas na Rua Potinga, no bairro Iguapçu, e reacendeu o alerta sobre os riscos da fiação irregular em vias públicas.

Segundo o atendimento registrado pelos Bombeiros, a queda foi provocada por um cabo de telefonia que estava caído sobre a pista. O condutor da motocicleta sofreu diversas escoriações. A garupa foi socorrida pela equipe do Siate e encaminhada ao Hospital Municipal de Araucária, com suspeita de fratura.

De acordo com o relato do motociclista, o acidente aconteceu na sexta-feira (23), por volta das 11h. “Eu e minha esposa estávamos transitando pela Rua Potinga. Não estava correndo. Foi muito rápido. O fio bateu no meu ombro, enroscou na moto e nós dois fomos para o chão, nos arrastando pelo asfalto”, contou. Ele afirma que teve várias escoriações e que a esposa sofreu uma lesão mais grave no joelho.

O condutor também relatou que o fio continua oferecendo risco. “Esse fio que causou o acidente está pendurado. Um transeunte amarrou na placa depois do que aconteceu, mas ele segue lá. É fio de fibra, corta como linha de pipa. Eu corri risco iminente de morte, o fio chegou a ficar grudado na moto”, disse.

Procurada, a Copel informou que a responsabilidade pela manutenção da fiação de telecomunicações, dentro das normas de instalação e dos padrões de segurança, é das operadoras de telefonia e internet, conforme a legislação federal e resoluções conjuntas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A companhia explicou que casos de instalações em desacordo ou que ofereçam riscos podem ser comunicados à Copel para que as empresas responsáveis sejam notificadas e façam a regularização.

Na última edição do jornal, já havia sido publicada uma matéria sobre a situação do bairro Estação, onde moradores denunciaram a presença de fios soltos e baixos nas vias. Na ocasião, a Copel também informou que notificou as empresas de telecomunicação para que adequassem às instalações e regularizou a situação dos fios mais críticos.

A Copel orienta que a população não toque em cabos soltos, independentemente de parecerem ser de energia ou telecomunicações.

Situações de fiação caída, baixa ou em desacordo com as normas de segurança devem ser informadas pelo telefone 0800 51 00 116. A partir da comunicação, as operadoras responsáveis são notificadas para regularizar o problema.

Edição n.º 1500. Maria Antônia.