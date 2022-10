Fiéis lotam igrejas em Araucária para celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida

Nesta quarta-feira, 12 de outubro, os católicos comemoraram o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Celebrações com a coroação da Santa e procissões realizadas em algumas Igrejas e Capelas de Araucária reuniram centenas de fiéis.



Na Capela do Fonte Nova, que leva o nome da Santa e tem uma imagem gigante, com seis metros de altura, na sua torre, teve missa e coroação de Nossa Senhora. Da mesma forma a Capela Nossa Senhora dos Navegantes realizou uma celebração especial no dia da padroeira, com procissão de fieis e também houve comemoração do Dia das Crianças, com uma festa cheia de atrações e brincadeiras.



Na Capela São José e Nossa Senhora da Luz, além da missa em homenagem à Santa, a comunidade participou de uma Tarde de Louvor e de uma animada festa para a criançada. E na Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a celebração para enaltecer a padroeira lotou a Igreja e emocionou a todos.



Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo