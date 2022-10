Filha cria vakinha virtual para ajudar os pais que perderam carro em acidente

Um casal vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 27 de setembro, está pedindo ajuda das pessoas para recomeçar. Além dos ferimentos graves provocados pela colisão, eles perderam o carro, que era o único sustento da família. A mulher já teve alta hospitalar, mas ainda segue em tratamento, já o homem, que teve fratura exposta no braço, passou por quatro cirurgias e segue internado.



Vendo a situação difícil que os pais enfrentam, a filha do casal decidiu criar uma vakinha virtual, cujo objetivo é arrecadar dinheiro para que eles possam comprar outro carro. “Eles sofreram o acidente quando estavam indo trabalhar. A colisão fez um estrago muito grande, eles se machucaram bastante e ainda perderam o carro, que era o único meio que usavam para trabalhar. Os dois são autônomos, trabalham com eventos, e não tem condições de comprar um veículo, por isso fiz esta vakinha”, declarou a filha. “Graças a Deus estamos com vida. Pedimos sua ajuda, qualquer ajuda será bem-vinda”, completou a mãe.



Ajuda



O link da vakinha virtual é https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-recomeca. Também é possível contribuir fazendo um PIX de qualquer valor na chave CPF 03823058924. Mais informações pelo fone 41 99588-3176.