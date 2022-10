A araucariense Jhenifer está muito preocupada com o quadro de saúde da sua mãe, Ivanete Morais da Silva, de 46 anos, que precisa realizar duas cirurgias com urgência e corre riscos ao ficar aguardando ser chamada na fila do SUS. Segundo a filha, a mãe mora em Morretes, mas existe a necessidade de trazê-la para Araucária, onde pretende realizar os procedimentos e receber os cuidados pós-operatórios.



“Minha mãe tem hérnia de disco e as dores são tão fortes que nenhum remédio faz mais efeito, só uma cirurgia pode resolver o problema. Ela também tem pedra nos rins, não consegue derrubar e precisa operar porque está tendo complicações. Eu e minhas irmãs estamos tentando ajudar, arrecadando recursos aqui e ali, a mãe também está tentando vender uma parte do terreno onde mora, para pagar as cirurgias, mas é tudo muito caro, não temos o dinheiro suficiente. Por isso criamos uma vakinha virtual para tentar conseguir o valor, que pode passar de R$15 mil”, disse Jhenifer.



O link da vakinha virtual para quem quer ajudar é https://www.vakinha.com.br/2871167. O pagamento poderá ser feito pela chave PIX jhenifernaiane29@gmail.com. Mais informações pelo fone (41) 98818-3579.