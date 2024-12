Filha e genro do atleta Lambari conquistaram 1° lugar no Circuito Clube Gazeta

Andrea Janaína, junto com o seu marido Alexsandro, conquistaram o 1º lugar no Circuito Clube Gazeta do Povo, de Corridas de Rua. A competição aconteceu no domingo, 01 de dezembro, na Faculdade da Unifacear.

O evento foi organizado pelo Esporte 360, e nesse final de circuito, os cinco melhores do ano, por categoria, foram classificados.

A Andrea recebeu auxílio de seu marido, já que possui retinose pigmentar, uma doença ocular hereditária que causa a perda gradual da visão. Após auxiliá-la na corrida de 5 km, Alexsandro participou sozinho de uma corrida de mais 5 km.

“Foi um ano de superação, agradeço ao meu esposo por sempre estar ao meu lado me apoiando. Também agradeço ao meu pai, José Roberto Lambari, que sempre está me incentivando a praticar exercícios”, comenta Andrea.

A corredora é a filha mais velha de Lambari, atleta conhecido na cidade por se destacar em várias corridas, realizadas tanto no Paraná, quanto em outros lugares do país. “Meu pai é um exemplo a ser seguido, um guerreiro e um grande orgulho e incentivador de todos nós da família”, se emociona. Sendo essa sua oitava corrida, Andrea diz que por enquanto continuará treinando para voltar a competir em janeiro de 2025.