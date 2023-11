Filha organiza vakinha virtual para ajudar o pai que está tendo complicações decorrentes da diabetes

José Muniz Miranda, 71 anos, tem diabetes e está sofrendo com as complicações causadas pela doença. Desde junho está tendo dificuldades para andar e nos últimos dois meses sua glicemia subiu tanto que ele começou a perder a visão.

Levado pela filha Alessandra ao posto de saúde, os médicos diagnosticaram as dores que ele vinha sentindo como nervo ciático e receitaram medicações, porém o quadro clínico de José só está piorando.

“Eles mudaram a medicação da diabetes e deram remédio para a coluna, porém as dores pioraram e tive que levá-lo novamente ao médico, dessa vez no particular. Diante do quadro grave de saúde, meu pai foi encaminhado para outros especialistas, mas nosso dinheiro não dá mais pra bancar consultas e exames. Apareceu uma bola enorme no bumbum dele, depois furou e saiu muito sangue. No postinho receitaram antibióticos, só que ele continuou com muita dor. Consegui um dinheiro e levei ele de novo ao médico particular e ele foi diagnosticado com infecção gravíssima e ainda está com anemia. Não posso mais pagar pelo tratamento dele”, lamentou a filha.

Todas essas dificuldades levaram Alessandra a criar uma vakinha virtual, cuja meta é arrecadar recursos e levar o pai para novas consultas, na tentativa de fazê-lo voltar a enxergar e buscar a cura para todos os demais problemas. “Ele também precisa fazer exames do coração, pâncreas e fígado e ainda comprar muitas medicações. É desesperador ver seu pai morrendo e não ter como ajudá-lo por falta de recursos. Esta vakinha é um pedido de socorro para que eu possa salvar meu pai”, disse.

A meta é arrecadar 20 mil, mas até agora a família conseguiu pouco mais de mil reais. Para ajudar o José Muniz, contribua com a vakinha virtual, acesse o link https://www.vakinha.com.br/4196519. Você pode ajudar via PIX usando a chave 4196519@vakinha.com.br.

