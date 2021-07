Filho que matou o pai a machadadas é condenado a 14 anos de prisão

Na quinta-feira, 1º de julho, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Araucária condenou no dia 11 de março Murilo Weber a 14 anos e oito meses de prisão, em regime fechado pelo assassinato de seu próprio pai, Cezar Weber.

O crime que chocou a comunidade aconteceu no dia 15 de dezembro de 2019, na rua Dozulina Furlin Buiar, Jardim Santa Regina, no bairro Cachoeira. Murilo foi preso três dias após ter matado o pai com golpes de picareta e machado, simplesmente por ele ter se recusado a lhe dar dinheiro para comprar cocaína. No momento da prisão, ele confessou o crime.

No dia dos fatos, quando as equipes policiais chegaram na casa, Murilo ainda estava no local, mas sua versão sobre a morte do pai era bastante contraditória. Porém após o trabalho minucioso de investigação da Delegacia de Araucária, que ouviu testemunhas e analisou imagens de câmeras de segurança da região, o jovem foi indiciado e teve a prisão preventiva decretada. Desde então, estava detido, aguardando julgamento. Preso há 1 ano, 6 meses e 13 dias, o réu ainda terá que cumprir a penas de 13 anos, 1 mês e 17 dias.

