Na manhã desta quarta-feira, 04 de dezembro, duas funcionárias do Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Araucária (Sismmar) resgataram três cachorrinhos abandonados no bosque localizado na Avenida Beira Rio, no bairro Iguaçu.

Por enquanto, os funcionários estão cuidados dos animais, mas pedem ajuda para doá-los, já que os três estão alocados no Sismmar. Os cachorrinhos são filhotes, sendo uma fêmea da cor caramelo, um macho também caramelo, e outro macho da cor marrom.

Filhotinhos abandonados em frente ao Sismmar estão à procura de um lar 1

Quando forem adotados, uma das funcionárias relata que o pessoal do Sismmar se disponibiliza a auxiliar o tutor com a castração.

Quem tiver interesse em adotar o trio, ou um deles, entrar em contato com a Adrielle pelo número (41) 99980-9991.