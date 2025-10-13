As filmagens da comédia de curta-metragem ‘O Carro e a Garota’, do diretor Beto Carminatti, terão como palco a cidade de Araucária. Estrelado por Douglas Perez e Aymèe Stadler, o curta contará a trajetória do personagem Eduardo de tentar comprar seu carro dos sonhos e conquistar Renata, a garota por quem está apaixonado.

Com apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná (PROFICE) e patrocínio da Copel, o curta-metragem foi gravado entre os dias 06 e 09 de outubro, tendo como cenários a Praça São Vicente de Paulo (do Teatro da Praça), a Praça da Bíblia, e o Parque Cachoeira.

No elenco estão os atores Anidria Stadler, que também atua como diretora de produção da obra; Lucio Stabile; Isabella Lemos; Helder Clayton; Rita Bender; André Maier; Bruno Popp; e Marcelo Cruz de Deus. Além de Anidria e Beto, a equipe é composta por Gil Rhodrigues na produção executiva; Ivanir Pereira como diretor de fotografia; e Erasmo Cesar Soares, como roteirista estreante, proponente do projeto contemplado pelo Edital.

Em entrevista ao jornal O Popular, o roteirista araucariense Erasmo relatou como surgiu a ideia do curta. “A ideia surgiu dos filmes de ação. Os policiais param um motorista para usar seu carro e ir atrás de um bandido. Segue a cena dos policiais, mas e aquele cara do carro? Qual é a história dele? Pegamos esse personagem e focamos nele”, explica.

De acordo com a produtora e atriz Anidria, os locais de gravação foram escolhidos para valorizar a cidade. Sobre o elenco, ela menciona que a primeira procura foi por atores araucarienses, porém, como não teve muito resultado, foram escolhidos artistas de cidades vizinhas. “Apesar do elenco principal não ser composto majoritariamente por araucarienses, boa parte da equipe e dos figurantes são da cidade dos pinheirais”, explica.

O lançamento vai acontecer no cinema da cidade, o Soff Cine, e no Teatro da Praça, com previsão para dezembro deste ano, ou janeiro de 2026. Quem for assistir pode contribuir doando 1kg de alimento não perecível como entrada. Os alimentos arrecadados serão destinados à produção de marmitas solidárias para pessoas em situação de rua.

Edição n.º 1486. Victória Malinowski.