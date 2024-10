Filme ‘Máscaras do Espectro’ terá exibição gratuita no sábado (26)

No próximo sábado, 26 de outubro, às 14h30, os araucarienses poderão acompanhar a exibição do filme “Máscaras do Espectro”, um curta-metragem sobre arte, autismo e neurodiversidade, escrito e dirigido por Gustavo Floering. Os ingressos são gratuitos, porém precisam ser garantidos antecipadamente pelo link https://pixta.me/u/exibicao-do-filme-mascaras-do-espectro, já que as vagas são limitadas devido à capacidade do espaço onde será exibido, o CEU – Centro de Esportes Unificado, localizado na Rua Beija-Flor, 1469, no bairro Capela Velha.

O filme é um projeto realizado com incentivo da Lei Paulo Gustavo no município de Araucária, e fala de um artista autista que se camufla através do “masking” para tentar se integrar na sociedade. Até que, depois de uma crise sensorial, conhece outras pessoas neurodivergentes e descobre um caminho de volta à sua verdadeira natureza. “O masking refere-se à habilidade de uma pessoa autista de ‘mascarar’ ou ocultar seus traços atípicos em determinadas situações sociais. Ela pode se esforçar para imitar comportamentos considerados ‘normais’ ou neurotípicos. O objetivo é se encaixar e passar despercebido, evitando assim o estigma e o preconceito associados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Essa tentativa constante de se encaixar pode levar à fadiga mental e emocional, contribuindo para um maior nível de ansiedade e estresse”, explica o autor.

O curta-metragem fala sobre arte, autismo e neurodiversidade.

Além da exibição, haverá uma exposição com as obras criadas para o filme e um bate-papo com a equipe e o público, guiado pela psicóloga Isabella Queiroga. O local onde o filme será exibido terá estrutura com acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD’s), intérprete de Libras e distribuição de abafadores de ruído para pessoas autistas e/ou com sensibilidades sensoriais.

Com roteiro e direção de Gustavo Floering, ‘Máscaras do Espectro’ tem direção de fotografia de Claudio Coser e assistência de Paola Koenig, que também é a responsável pela produção. No elenco estão Gustavo Floering, Karen Cássia e Thais Itapema, direção de arte e figurino de Gustavo Floering, com assistência de Karen Cássia; trilha sonora de Biophillick, assistente de Platô de Leticia Evelyn Toniolo; e consultoria de Marcia Vanderlei.

Conheça mais sobre o projeto pelo site gustavofloering.com.br/mascarasdoespectro ou no Instagram @mascarasdoespectro.

Edição n.º 1438.