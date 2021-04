Fim de semana com friozinho em Araucária

Foto: divulgação

O céu nublado e as temperaturas amenas vão marcar o fim de semana araucariense. A previsão do Instituto Simepar é de que os próximos dias sejam encobertos por nuvens carregadas e vento gelado no munícipio.

Nesta quinta-feira, 15 de abril, a máxima não passará dos 25°C, com chances de temporais em 60%. Na sexta, 16, o tempo vai continuar parcialmente nublado em Araucária. Mínima de 15°C e máxima de 26°C, a probabilidade de chuvas é alta.

No sábado, 17, as temperaturas voltam a cair. A mínima de 16°C alcançará os 22°C durante a tarde, entretanto, chuvas podem fazer a sensação térmica despencar. Já no domingo, 18, apesar das nuvens, não há chance de chuvas. Mínima de 14°C e máxima de 23°C.