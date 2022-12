De acordo com o SIMEPAR, permanece a previsão de pancadas de chuva durante todo o fim de semana, mas serão dias quentes, com céu aberto e as famosas chuvas de verão.

Para esta sexta-feira (09/12) a máxima é de 28° e a mínima é de 18°, com pancadas de chuva à tarde e à noite. No sábado (10/12) as pancadas de chuva ocorrem à noite, com máxima de 33° e mínima de 17°. No domingo, chuvas rápidas de tarde e à noite, dia de sol com muitas nuvens e máxima de 29° e mínima de 18°.