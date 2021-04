Fim de semana será abafado no município. Confira a previsão

Foto: Marco Charneski

Com temperaturas amenas pela manhã e chuviscos ocasionais no fim da tarde, os próximos dias serão tipicamente de outono em Araucária. Segundo a previsão do Instituto Simepar, apesar do céu nublado, as chances de temporais mais intensos são pequenas, contudo os termômetros sobem no fim de semana.

Nesta quinta-feira, 8 de abril, o sol que apareceu logo nas primeiras horas do dia vai aquecer a cidade. Sem probabilidade de chuva, a máxima alcança os 25°C. A sexta-feira, 9, será de muitas nuvens. A mínima de 15°C deve chegar aos 28°C.

Nublado, o sábado, 10, será abafado em Araucária. Os termômetros marcarão 29°C e as chances de chuva são de 0%. O domingo, 11, continuará seco. Mínima prevista de 14°C e máxima de 30°C.