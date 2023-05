Final de semana marca temperaturas frias e sem chuva. De acordo com o SIMEPAR, no domingo (21/05) o céu estará nublado. Nessa sexta-feira (19) a mínima será de 8° e a máxima de 22°, com as rajadas de ventos chegando a 20 km/h.

No sábado (20) a mínima é de 9° e a máxima diminui para 21°, os eventos caem para 18 km/h. No domingo (21) a mínima sobe para 11°, porém a máxima cai para 20°, diferente da ventania que vai para 25 km/h.

Foto: Marco Charneski.