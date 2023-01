Fim de semana terá dias quentes e chuvosos em Araucária

Seguindo o padrão do verão, os dias serão quentes com pancadas de chuva. Segundo a SIMEPAR, essa é a previsão para o fim de semana em Araucária. A temperatura nesta quinta-feira (12/01) começou com mínima de 16° e chegou a máxima de 28°, com previsão de pancadas de chuva à noite. Na sexta-feira (13/01) a previsão é de mínima de 17° e máxima de 29°, com pancadas de chuva à tarde e à noite.







No sábado (14/01) há possibilidade de chuva à tarde e à noite, com mínima de 18° e máxima de 28° e no domingo (15/01) o dia terá sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva à tarde e à noite, com mínima de 18° e máxima de 29°.

Foto: Marco Charneski.