Fim do caos na Eli Volpato! Prefeitura finaliza obra para melhorar a circulação e parada de caminhões

A Prefeitura de Araucária está concluindo nesta quarta-feira, 9 de abril, as obras de melhorias no entorno da Rua Eli Volpato, no bairro Chapada, via onde está localizado o pool de combustíveis do Município, que vinha liderando o ranking de reclamações por conta da grande movimentação e circulação de caminhões.

O objetivo da intervenção foi promover a organização na circulação e parada de caminhões no trecho, que é predominantemente industrial. A partir da obra, foi criado um pátio de estacionamento em saibro e uma área para retorno dos veículos.

Segundo o Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR), a área que recebeu os serviços tem mais de 5 mil m² e poderá receber diversos caminhões. A equipe de trabalhadores da Secretaria Municipal de Obras (SMOP) foi responsável pela execução desses serviços.

Vale lembrar que no último dia 26 de março, o prefeito Gustavo Botogoski (PL) e integrantes do seu secretariado haviam se reunido com representantes das distribuidoras de combustíveis instaladas no Município, para encontrar formas de amenizar o problema.

E uma das maneiras acordadas na reunião foi justamente a criação de uma área emergencial para o estacionamento provisório de até 80 caminhões, num trecho de remanso da Rua Eli Volpato. Na ocasião, também ficou acertado que, sempre que a movimentação de carretas no pool for acima do normal, a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR) irá auxiliar na orientação do trânsito na região.