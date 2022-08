Final da 1ª Copa Inverno Araucária será neste domingo

Os times do Jatobá e do ICEA vão brigar pelo troféu de campeão e os torcedores estão convidados a assistir a esse jogão de bola

Finalmente a torcida araucariense irá conhecer o campeão da 1ª Copa Inverno Araucária. Os times do Jatobá e do ICEA vão disputar o troféu às 11h, no Estádio Pedro Nolasco Pizatto. Porém antes do jogo da final, as equipes do Grêmio e do Gapar entram em campo para disputar o 3° lugar da competição.

O organizador da Copa, Jamil de Jesus dos Santos, salientou que a competição foi marcada pela disciplina. “Todos os times que participaram estão de parabéns, jogaram muito, seus atletas deram o melhor em campo. O apoio das torcidas também foi fundamental e só temos que agradecer a todos aqueles que prestigiaram a competição”, disse.

Jamil também fez um convite para que as torcidas venham torcer pelos seus times na final do próximo domingo. “Torcedores, esperamos por vocês!”, falou o desportista.

O vencedor da competição ganhará a bolada de R$ 2.500,00, o 2° colocado irá receber R$ 1.200,00, o 3° levará R$ 800,00 e o 4º ganhará R$ 500,00.

Final da 1ª Copa Inverno Araucária

Data – domingo, 21 de agosto

local – Estádio Pedro Nolasco Pizattto

9h – Grêmio X Gapar (disputa de 3º lugar) 11h – Jatobá X ICEA (disputa de 1º lugar)

