A terceira rodada da Copa Araucária de Futebol 7, promovida pela SMEL, em parceria com a Unamar, foi realizada no domingo (09/11) e contou com duas goleadas, que definiram os finalistas na categoria masculino. O Vale dos Pinheiros venceu o Jardim Solimões por 4X1 e o Santa Cruz ganhou do Favorita por 5X1. Com estes resultados, Vale dos Pinheiros e Santa Cruz decidirão quem fica com o troféu de campeão, enquanto Jardim Solimões e Favorita disputarão o terceiro lugar.

No jogo único do feminino, o time do Campina da Barra venceu a Favorita por 2X1. A Copa contou com apenas três equipes femininas, sendo assim, os jogos da próxima rodada definirão o campeão, por critério de pontos.

Os jogos acontecem na quadra da Sede Esportiva Mineiro Bate Bola, que fica na Rua Pedro Nolasco Pizzato, 212, bairro Estação. Confira a programação da rodada final.

DOMINGO – 23 DE NOVEMBRO

8h – Santa Cruz X Campina da Barra – feminino
9h – Jardim Solimões – disputa do 3º lugar masculino
10h – Santa Cruz X Favorita – feminino
11h – Vale dos Pinheiros X Santa Cruz – disputa do 1º lugar masculino

