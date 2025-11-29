Atenção, torcedores! A 1ª Copa Primavera vai conhecer seu campeão no próximo domingo, 30 de novembro. A final será entre as equipes do Projeto Vencer X Seleto e foi antecipada para às 10h, no Estádio Sebastião Calado, já que não haverá mais a disputa de 3º lugar.

Sem perder nenhum jogo durante toda a competição, o Projeto quer conquistar o troféu para manter sua invencibilidade. Até aqui, o time fez seis jogos, com um total de 27 gols marcados e apenas 4 sofridos. Já o Seleto, que também fez seis jogos, acabou perdendo dois, somando assim quatro vitórias, com um total de 14 gols marcados e 7 sofridos.

Os jogadores Mateus Souza e Jean Halas do Projeto Vencer, e Lucas Andrei do Seleto, estão empatados na artilharia, com 7 gols cada. O goleiro menos vazado pode ser Anderson Pinto, que até agora tem 4 gols sofridos, mas ainda precisa esperar o jogo decisivo.

Edição n.º 1493.