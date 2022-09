Não é só o clima das eleições que vai esquentar neste final de semana. No sábado (1º) e domingo (2), as temperaturas vão aumentar em até 8ºC comparado às temperaturas alcançadas durante a semana. Na sexta, a máxima é 15ºC, enquanto no sábado e domingo a mínima é de 12ºC e a máxima de 23ºC, nublado, mas sem previsão de chuvas.