Final de semana marca tempo frio e chuva apenas nesta sexta (28)

Nesse final de semana, de acordo com o SIMEPAR, o frio aparecerá por um determinado momento, mas logo o calor irá voltar.

Nesta sexta-feira (28/07) o tempo está parcialmente nublado e com pancadas de chuva, onde a previsão marca 97% de probabilidade de chuva e com rajadas de ventos a 54 km/h. A mínima é de 13° e a máxima 20°.

O sábado (29) será de muitas nuvens. A mínima vai para 9° e a máxima para 12, com a ventania chegando a 32 km/h. No domingo (30) o céu estará claro, com a mínima permanecendo a mesma, enquanto a máxima aumenta para 17°. Os ventos caem para 25 km/h.