Final de semana não terá chuva e temperaturas vão chegar a 30°C

Esse final de semana, de acordo com o SIMEPAR, não tem sinal de chuva e o céu permanece claro e sem nuvens.

Nesta sexta-feira, 15 de dezembro, a previsão do tempo marca céu claro, e a temperatura está estável, com a mínima em 19°C e a máxima chegando a 30°C. As rajadas de vento chegam a 28 km/h.

No sábado, 16 de dezembro, o céu permanece claro, e as temperaturas mudam levemente. A mínima cai para 18°C, assim como a máxima que vai para 28°C. A ventania aumenta para 33 km/h.

No domingo, 17 de dezembro, com o céu ainda claro, a temperatura mínima volta para 19°C e a máxima permanece em 28°C, assim como os ventos que ainda ficam em 33 km/h.

Com a temperatura alta e sem sinal de chuva, é uma ótima oportunidade para visitar as festividades de Natal que estão marcadas para esse final de semana. Além disso, também haverá os eventos de esporte, que contam com jogos de futebol e um evento de luta no Parque Cachoeira. Lembrando que também haverá feira de brechós, e o “Pedal Rural” que terá um diferencial nesta edição em comemoração ao Natal.

Foto: Marco Charneski