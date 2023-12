Final de semana não terá chuva, mas o céu ficará nublado

De acordo com a previsão do SIMEPAR, neste final de semana o tempo estará nublado e com a mínima chegando a 14°C. Nesta sexta-feira, 08 de dezembro, a previsão do tempo marca probabilidade de ocorrência de chuva de 95%, com a precipitação acumulada de 15.8 mm. A mínima é de 15°C e a máxima de 24°C, e as rajadas de vento não irão passar de 41 km/h.

No sábado (09) não haverá chuva, mas a temperatura poderá cair, a mínima será de 14°C e a máxima de 19°C, a ventania pode chegar a 40 km/h.

No domingo (10) apesar da temperatura aumentar um pouco, o céu permanecerá nublado. A mínima continua em 14°C, mas a máxima aumenta para 22°C. Enquanto os ventos caem para 37 km/h.

2ª Feira Sabores das Colônias

E aproveitando esses dias sem chuva, neste final de semana está sendo realizada a 2ª Feira Sabores das Colônias no Parque Cachoeira. São mais de 150 expositores, entre comercialização de alimentos, até peças de roupas e acessórios. Além da grande novidade que é a Casa do Papai Noel para visitação e fotos; e a roda-gigante e o carrossel que estão liberadas para o público. Tem ainda uma praça de alimentação, que permanecerá ativa até o dia 23/12. A entrada na feira é gratuita e o horário de funcionamento é das 10h às 22h.