Quem gosta de um friozinho poderá aproveitar o final de semana do jeitinho que planeja. Nesta sexta-feira o dia amanhece com 3ºC e tem a máxima de 13ºC, porém, a previsão é que o dia seja ensolarado. No sábado, o dia amanhece com geada, com mínima de 7ºC e máxima de 13ºC. Já no domingo, sobem 2ºC, com mínima de 9°C e máxima de 15º, ambos os dias nublados e sem probabilidade de chuvas.

Foto – divulgação

Texto: Redação