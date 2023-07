De acordo com a previsão do SIMEPAR, nesse final de semana o céu será claro e nenhum sinal de chuva, porém as temperaturas ficarão bem baixas.

Nessa sexta-feira (14/07) a mínima é de 5° e a máxima de 13°, com rajadas de ventos chegando a 42 km/h. No sábado (15) a mínima permanece a mesma, enquanto a máxima vai para 15°. Os ventos podem chegar a 36 km/h.

No domingo (16) a mínima será de 6°, e a máxima de 19°. A ventania cai novamente, dessa vez para 26 km/h.