Final de semana será de espetáculos para a comunidade no Teatro da Praça

No final de semana a população de Araucária poderá acompanhar dois espetáculos de dança no Teatro da Praça. No dia 21, às 13h e às 18 horas, ocorrerão apresentações do espetáculo “Loana – Uma aventura Marinha”, da Companhia Studio La Revê. Já no dia 22, às 18 horas, será a vez do espetáculo de Dança do Ventre da Companhia Dança do Ventre Araucária.

A classificação dos espetáculos de sábado é livre e os ingressos para qualquer um dos eventos custa R$ 20, podendo ser adquiridos antecipadamente presencialmente no Estúdio La Revê ou via instagram @studio.la.reve. Conforme explica a organização do espetáculo, Loana é a protetora dos oceanos que cuida e rege toda a vida marinha. Em uma viagem para a terra, ela encontra desafios e descobertas, através da sua magia e dança ela soluciona os obstáculos em busca de explicações.

Para o espetáculo de enceramento de Dança do Ventre a classificação é livre e o ingresso custa R$ 5, disponível 1 hora antes na bilheteria do Teatro da Praça. O espetáculo encerra as atividades de Dança do Ventre com as alunas das professoras Tatiane Oliveira e Juliana Maria. Todos estão convidados a participar desse momento tão especial para as professoras e para as alunas.

O Teatro da Praça fica na rua São Vicente de Paulo, nº 1091, Centro.

Edição n.º 1385