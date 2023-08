Final de semana será de muito frio e chuva

Aproveitaram os dias de calor? Infelizmente esses dias acabaram, e nesse final de semana, segundo o SIMEPAR, teremos chuva e frio. Nessa sexta (25/08) e sábado (26) a probabilidade de chuva é de 96%.

Nesta sexta-feira, o tempo está parcialmente nublado e com pancadas de chuva. A mínima é de 10° e a máxima de 15°, com as rajadas de vento chegando 33 km/h.

No sábado não terá mudanças muito grandiosas. O céu continuará nublado, porém a mínima será de 7° e a máxima 10°. Os ventos podem chegar a 35 km/h.

O domingo (27) não terá sinal de chuva, mas teremos muitas nuvens enfeitando o céu. A mínima permanece em 7°, e a máxima vai para 9°, enquanto a ventania não passa de 34 km/h.