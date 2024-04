Final de semana será marcado com céu claro e temperatura baixa

No começo desta semana, a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) mostrou um tempo chuvoso e nublado. Nesse final de semana, a chuva não aparecerá, mas a temperatura irá cair.

Nesta sexta-feira, 19 de abril, está previsto para ser o dia mais frio, a temperatura mínima está marcando 9°C, enquanto a máxima atinge 20°C. Com as rajadas de vento chegando a 20 km/h, a umidade está por volta de 59% e 95%.

No sábado, 20 de abril, a temperatura não terá tanta diferença. A mínima será de 10°C e a máxima de 21°C. A umidade ficará entre 65% e 96%. A ventania poderá chegar a 23 km/h.

Com céu claro e sem nuvens, a temperatura no domingo, 21 de abril, aumentará um pouco. A mínima vai para 11°C, e a máxima atingirá 23°C. Os ventos caem para 14 km/h, e a umidade ficará por volta de 58% e 100%.