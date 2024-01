Final de semana será marcado por tempo chuvoso e céu nublado

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), este final de semana está marcado com o céu parcialmente nublado e com pancadas de chuva. Além disso, está previsto para a temperatura diminuir gradativamente.

Nesta sexta-feira, 19 de janeiro, a temperatura mínima é de 21 °C e a máxima de 28 °C, com as rajadas de vento chegando a 44 km/h. Com a umidade entre 71% e 97%, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 98% e a precipitação acumulada de 5.4 mm.

No sábado, 20 de janeiro, a previsão está marcando probabilidade de ocorrência de chuva de 98%, com precipitação acumulada de 12.2 mm. A temperatura mínima será de 20 °C e a máxima de 27 °C, com a ventania caindo para 42 km/h. A umidade ficará por volta de 69% e 98%.

No domingo, 21 de janeiro, a chuva continua, com probabilidade de 74% e precipitação de 1.3 mm, os ventos não passam de 43 km/h. A temperatura mínima será de 17 °C e a máxima de 24 °C. A umidade fica entre 72% e 97%.