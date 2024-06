Final de semana terá céu claro e temperatura pode atingir 23°C

Durante a semana a temperatura estava amena e com o céu claro. De acordo com a previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o tempo continuará dessa forma no final de semana.

Nesta sexta-feira, 07 de junho, a temperatura mínima é de 11°C e a máxima é de 23°C, com a umidade por volta de 52% e 86%, as rajadas de vento atingem 11 km/h. O Simepar marca a queda na temperatura a partir das 19h.

No sábado, 08 de junho, não terá uma grande mudança na temperatura. A mínima será de 10°C e a máxima de 22°C, com a ventania indo para 10 km/h. A umidade irá ficar por volta de 53% e 90%. A temperatura estará mais quente no horário da tarde.

No domingo, 09 de junho, a temperatura mínima volta para 11°C, assim como a máxima que vai para 23°C. Entretanto, os ventos vão aumentar para 23 km/h. A umidade ficará entre 59% e 93%.