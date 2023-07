Final de semana terá temperaturas mais amenas e não há previsão de chuva

Chega de ficar em casa “entocado”, cheio de casacos e vendo TV. De acordo com o SIMEPAR, no final de semana vai dar pra fazer um passeio, já que o tempo será ameno e não há probabilidades de chuva.

Nessa sexta-feira (21/07) e no sábado (22) as temperaturas vão se manter estáveis, com a mínima de 12° e a máxima de 20°. As rajadas de ventos não passarão de 30 km/h.

No domingo (23) a mínima permanece em 12°, enquanto a máxima pode aumentar para 22°, com a ventania chegando a 27 km/h. Sendo assim, pegue sua família e saia curtir o final de semana!