Segundo o Simepar, durante todo o final de semana a mínima será de 16°. Só teremos chuva nessa sexta-feira (14/04), com probabilidade de 95%. A máxima será de 20°, com os ventos chegando a 36 km/h.

No sábado (15) teremos muitas nuvens, e a máxima será de 21°, com rajadas de ventos indo para 35 km/h. No domingo (16) as nuvens permanecem, e a máxima aumenta para 23°. A ventania diminui para 24 km/h.