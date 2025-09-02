A 17ª edição do Festcar – Festival da Canção de Araucária começa na quinta-feira (04/09), terá apresentações também na sexta e sábado (05 e 06), sempre às 19h, no Parque Cachoeira. A grande final acontece no domingo (07), às 17h, e para aqueles que não puderem acompanhar o evento pessoalmente, o Jornal O Popular fará uma transmissão ao vivo pelas suas redes sociais: Instagram, YouTube e Facebook @opopularpr.

Realizado pela Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), o festival contará com a participação de 70 candidatos nesta edição de retorno (o último festival aconteceu no ano de 2012). Serão 26 cantores na categoria Popular, 28 na categoria Sertanejo, 12 na categoria Banda e 4 na categoria Teens.

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus e premiações em dinheiro. Na categoria Banda, a vencedora levará R$ 4.000,00, R$ 2.000,00 para a 2ª colocada, e R$ 1.500,00 para o 3º lugar. Também haverá premiações somente em dinheiro para a 4ª colocada (R$ 1.000,00), 5º lugar R$ 800,00, e 6º lugar R$ 500,00.

Para as categorias Popular e Sertanejo, os primeiros colocados receberão R$ 3.000,00, 2º lugar R$ 1.500,00, 3º lugar R$ 1.000,00, 4º lugar R$ 800,00, 5º lugar R$ 500,00, e 6º lugar R$ 500,00. E na categoria Teens o 1º lugar ganhará R$ 1.500,00, 2º Lugar R$ 1.000,00, 3º lugar R$ 800,00, 4º lugar R$ 500,00.

Edição n.º 1480.