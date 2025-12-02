O Essência Empreendedora 2025, campeonato de empreendedorismo voltado aos estudantes de 14 a 18 anos do ensino médio, terá sua grande final na próxima quinta-feira (04/12), às 19h, na Unicesumar, localizada no Shopping Araucenter, no Centro. O evento de encerramento do projeto e premiação dos alunos será aberto às famílias dos alunos e à comunidade escolar.

O projeto foi criado pelo grupo +Somar com o objetivo de motivar os participantes a desenvolverem ideias empreendedoras e a despertarem seu potencial criativo e transformador. As atividades começaram em setembro, com um período de inscrições e depois os treinamentos, desenvolvidos junto aos alunos por voluntários, que também foram previamente treinados.

“Entramos nos dois últimos treinamentos e os finalistas serão conhecidos na próxima quinta-feira. O projeto está muito bacana, as ideias empreendedoras dos jovens são incríveis. Eles desenvolveram projetos que abordam questões sociais, ambientais e de desenvolvimento financeiro. A dedicação e o talento demonstrados por eles são notáveis”, afirmou Danilo Donoso, um dos coordenadores do +Somar.

Segundo ele, este primeiro ano do projeto tem sido um marco para o grupo. “O empenho dos jovens é inspirador, não apenas pela qualidade das apresentações, mas também pela elaboração de projetos detalhados e consistentes sobre suas ideias empreendedoras. Temos a convicção de que eles estarão preparados para o futuro, contribuindo significativamente para a sociedade. Serão cidadãos de Araucária que transformarão nossa comunidade”, conclui.

