Finalíssima da Primeirona Municipal será no dia 22 de outubro

O Grêmio Esportivo Araucariense e o Contenda Futebol Clube não conseguem controlar a ansiedade para saber qual dos dois irá faturar o troféu de campeão do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona, na categoria Adulto. E a ansiedade só aumenta, uma vez que a grande final da competição foi adiada por dois finais de semana, por conta das fortes chuvas.

Inicialmente seria no domingo, 8, depois cogitou-se transferir para o domingo seguinte (15), mas por precaução, a Liga Desportiva de Araucária, entidade que promove a Primeirona, decidiu marcar a data de domingo (22/10). A decisão da categoria Juvenil, entre os times do Chantilli e Gapar, será no sábado (21). Ambas as partidas acontecem às 15h, no Estádio Municipal Emílio Gunha.

Transmissão ao vivo

Este ano os torcedores que não conseguirem ir ao estádio no dia da grande final poderão acompanhar a transmissão ao vivo pelo Jornal O Popular, através do Facebook (www.facebook/opopulapr) e Youtube (@jornalopopulardoparana). Para assistir a este grande jogaço de bola, basta ter em mãos um celular com acesso à internet.

Edição n.º 1384